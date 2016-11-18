路透基点：中国泰康人寿寻求3.6亿美元五年期境外融资--TRLPC

路透香港11月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国 泰康人寿首次进入银团贷款市场，正在寻求3.6亿美元五年期境外融资。 德意志银行为牵头行，综合收益为大约200个基点。 泰康人寿持有的一些中国国企发行的境内债券，将被质押给担任担保 品管控行的德意志银行上海分行。 贷款安排还包括，德意志银行上海分行或参贷行境内分支将向他们的 境外分支签发备用信用证。 其中一位消息人士称，泰康人寿的目标是在12月上半月完成该贷款案 。 资金将用于为泰康人寿的海外投资和资产购买活动提供融资。 泰康人寿拥有A3/A评级(穆迪/惠誉)。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)