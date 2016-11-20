主要国家经济指标预测--11月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月20日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 顺差6,154 顺差4,983 出口(较上年同期) -8.6% -6.9% 进口(较上年同期) -16.3% -16.3% 11月21日(一) 1330 美国全国活动指数 10月 -- 负0.14 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 +0.4% +0.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月18日(五) 0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期) 10月 +12.3% -- 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.7% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.9% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 盈余298 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余253 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流入530 -- 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.5% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.8% 1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.1% +0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/于春红 审校 王兴亚)