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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--11月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    11月20日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月   顺差6,154   顺差4,983
             出口(较上年同期)                                    -8.6%       -6.9%
             进口(较上年同期)                                   -16.3%      -16.3%
    
    11月21日(一)
    1330 美国全国活动指数                             10月         --       负0.14
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  9月       +0.4%       +0.8%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月18日(五)
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格(较上年同期)     10月      +12.3%        --   
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月       +0.7%      +0.1%
                            (较上年同期)                         -0.4%      -0.9%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              9月     盈余298        --
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余253        --
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                 流入530        --
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            10月       +0.2%      +0.2%
                              (较上年同期)                       +1.5%      +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                               +0.2%      +0.2%
                          (较上年同期)                           +1.7%      +1.8%
    1500 美国领先指标(较前月)                         10月       +0.1%      +0.1%
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽/于春红  审校 王兴亚)

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