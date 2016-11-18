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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 13:53 BJT

新兴汇市：FED主席叶伦加息暗示打击亚币，人民币触及八年低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            110.69    110.11   -0.52   +8.68    120.30
    坡元            1.4267    1.4210   -0.40   -0.64    1.4175
    台币          32.000    31.868   -0.41   +3.33    33.066
    韩元           1182.00   1175.90   -0.52   -0.60   1174.95
    泰铢             35.58     35.45   -0.37   +1.24     36.02
    菲律宾披索       49.75     49.56   -0.38   -5.73     46.90
    印尼卢比      13420.00  13370.00   -0.37   +2.72  13785.00
    印度卢比       68.11     67.82   -0.42   -2.87     66.15
    马币            4.4090    4.3900   -0.43   -2.70    4.2900
    人民币          6.8904    6.8720   -0.27   -5.78    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 李爽/杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/王兴亚)

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