新兴汇市：FED主席叶伦加息暗示打击亚币，人民币触及八年低点

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.69 110.11 -0.52 +8.68 120.30 坡元 1.4267 1.4210 -0.40 -0.64 1.4175 台币 32.000 31.868 -0.41 +3.33 33.066 韩元 1182.00 1175.90 -0.52 -0.60 1174.95 泰铢 35.58 35.45 -0.37 +1.24 36.02 菲律宾披索 49.75 49.56 -0.38 -5.73 46.90 印尼卢比 13420.00 13370.00 -0.37 +2.72 13785.00 印度卢比 68.11 67.82 -0.42 -2.87 66.15 马币 4.4090 4.3900 -0.43 -2.70 4.2900 人民币 6.8904 6.8720 -0.27 -5.78 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/王兴亚)