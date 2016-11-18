全球金市：金价走软料连续第二周周线下跌，因美元大涨

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元指数 升至2003年4月以来最高，势将创下一年来最大单周涨幅。之前美联储主席叶伦明显暗示美国年底前可能会加息。
“叶伦的讲话及美元上涨打压整体贵金属价格。金价暂时将呈下行趋势，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central总经理Brian Lan表示。
“大家都猜测特朗普的政策将有利公司和股市，许多人都涌向股市和汇市。黄金作为避险资产的魅力有些失色。”
金价在11月9日特朗普赢得总统大选后触及每盎司1,337.40美元的高位，至今下跌近10%。
叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。
“金市似乎完全反应了12月加息前景，”汇丰分析师James Steel在报告中称。
“金价大幅下跌...这应激励新兴市场的需求。我们预计这会提供一些缓冲，但不一定逆转金价跌势。”
据路透技术分析师王涛，现货金可能跌向每盎司1,172美元，因其跌破了支撑位1,210美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四黄金持仓量下降0.61%至920.63吨，周三为926.26吨。本月至今持仓量累计减少2.33%。
现货银 跌0.17%报每盎司16.63美元，现货铂金 跌0.5%报每盎司926.24美元。现货钯金 跌1.41%至每盎司716.25美元，但有望连续第三周周线上扬。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 蔡美珍/王兴亚)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583