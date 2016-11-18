全球金市：金价走软料连续第二周周线下跌，因美元大涨

美元指数 升至2003年4月以来最高，势将创下一年来最大单周涨幅。之前美联储主席叶伦明显暗示美国年底前可能会加息。

“叶伦的讲话及美元上涨打压整体贵金属价格。金价暂时将呈下行趋势，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central总经理Brian Lan表示。

“大家都猜测特朗普的政策将有利公司和股市，许多人都涌向股市和汇市。黄金作为避险资产的魅力有些失色。”

金价在11月9日特朗普赢得总统大选后触及每盎司1,337.40美元的高位，至今下跌近10%。

叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

“金市似乎完全反应了12月加息前景，”汇丰分析师James Steel在报告中称。

“金价大幅下跌...这应激励新兴市场的需求。我们预计这会提供一些缓冲，但不一定逆转金价跌势。”

据路透技术分析师王涛，现货金可能跌向每盎司1,172美元，因其跌破了支撑位1,210美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四黄金持仓量下降0.61%至920.63吨，周三为926.26吨。本月至今持仓量累计减少2.33%。

现货银 跌0.17%报每盎司16.63美元，现货铂金 跌0.5%报每盎司926.24美元。现货钯金 跌1.41%至每盎司716.25美元，但有望连续第三周周线上扬。(完)

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