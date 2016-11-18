中美经济：美元不会有大规模升值，担忧美国贸易保护措施--前美国财长

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京11月18日 - 前美国财长萨默斯周五表示，未来美元汇率仍会有波动，但较现在的水平不会有大幅度升值。他表示担心美国的贸易保护措施，美国对中国提高关税等想法并不明智。
萨默斯在北京举行的财经论坛发表远程讲话称，正如市场预测，美元未来会有波动。如果美国的财务扩张政策实施，会提高美元利率，吸引更多资金，导致美元升值，并影响其他国家特别是美元计价债务较多的国家。
“但我不认为美元会有大幅度的升值，可能有必要采取一些措施，但我不认为美元有大幅度的上升。”萨默斯认为。
萨默斯预测，未来跨太平洋伙伴关系协定(TPP)前进的可能性较小；北美自由贸易协定(NAFTA)则需要重新谈判并做一些调整。但中国有机会加深与其他国家，特别是TPP成员国中的亚洲国家的贸易关系。
他认为，中美之间的投资存在障碍和挑战。在一些敏感领域，美国对中国投资非常谨慎。美国新当选总统特朗普上台后，可能会对两国间的投资采取更激进的态度。
**通胀趋势仍不确定**
萨默斯并指出，特朗普减税政策若只针对富人，不可能产生大效果。减税政策有可能影响美国的财政收入，如果税收政策设计的不好，有可能会抵消美国多年积累的财政预算。
随着市场对美联储加息预期的升温，萨默斯认为，债务问题仍需注意，不希望因为加息而导致债务大幅度增加。影响债务的不是名义利率而是实际利率，要考虑加息、GDP、通胀等因素，考虑政策在未来五到十年的变化。
但萨默斯表示，未来美国的通胀是否上升仍不确定，强劲的经济需要一段时间来转变成高的通胀率。货币政策上的调整，应等到看到具体的通胀证据之后。
特朗普在竞选期间多次誓言，将藉由减税、阻止企业将生产线外移、重新谈判贸易协定、向外国进口产品课征关税等措施，来重振美国经济。
特朗普还曾誓言要大幅减税，提高基础设施支出，放松经济管制。他认为在全球化的环境下“中产阶级”岗位遭压缩。他在胜选演讲中暗示基础设施是优先项目。 （完） (发稿 陈杨；审校 毕晓雯)
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