台湾股市：连三日小幅收高并收复9,000点关口，后续盘势料震荡打底

路透台北11月18日 - 台湾股市周五连三日小幅收高，并收复九千点大关。分析师称，外资虽看来仍是保守操作，但对台股的负面效应已在减弱。今日由小型电子股带动反弹，美中不足的是成交量不够大，后续盘势料进入震荡打底。

台湾加权股价指数 收涨0.15%,至9,008.79点；今日成交初值 为684.34亿台币，上交易日修正后为644.81亿。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，美元指数 创下新高，外资资金回流美元，在新兴市场股市持续撤出，尤其是美国年底的升息脚步更加确立，令资金回流美元脚步料更坚定，不排除新兴股市和汇市仍承受较大的压力。

〞外资卖超，但台股的抗跌力道增强，〞前述分析师表示。

分析师认为，台股量能不出，一直维持在600多亿的低量，这恐怕只是防守的格局，要上攻不太可能。今日观察台股盘势，也是以小型电子股为主导的弱势反弹格局。未来股市可能要进入中期打底的时程，估计要到12月初盘势才有反弹契机。

分析师预估，下周一台股的区间料在8,950-9,050点。

证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超41.47亿台币，连七个交易日 卖超共计785.64亿台币。

本地时间14:13，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.40%。