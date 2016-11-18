版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 14:20 BJT

新西兰数据：第三季零售销售较前季增长0.9%，略高于预期

路透惠灵顿11月18日 - 新西兰统计局周五公布的数据显示，第三季零售销售较前季增长0.9%，较上年同期增长5.1%。

分析师原先预期新西兰第三季零售销售较前季增长约0.85%。

该数据原定11月15日公布，但因本周地震造成损害，使数据推迟公布 。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐