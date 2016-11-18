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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 14:26 BJT

日本股市：日经指数收高触及10个半月高位，因预期疲弱日圆将提振业绩

路透东京11月18日 - 日本日经指数周五涨至10个半月高位，因日圆兑飙升的美元进一步走软，巩固了对于出口商业绩将好于预期的前景。

日经指数 收高0.6%至17,967.41点，为1月6日以来最高。

该指数周线涨3.4%，为9月初以来最大单周涨幅。

东证股价指数 收高0.4%至1,428.46点；JPX-日经400指数 涨0.3%至12,819.33点。(完)

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