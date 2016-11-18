《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为路透中文新闻为您整理的11月14日-18日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周跌1.11%，创年内最大周跌幅。在特朗普上台的刺激下，美元指数连升十日，稳站在历史高点附近；而美联储主席耶伦最新讲话偏鹰派，继续提振美元指数，人民币顺势连连下跌。而监管层减少直接干预“放任”人民币急速大幅贬值，也较为少见。随着美指高企，未来短暂回调的风险在加剧；然而在美联储加息周期之下，人民币贬值压力仍将持续。 公开市场操作: --受例行缴税和人民币大幅贬值冲击，中国银行间市场流动性当周再度收紧，央行公开市场则从期限和量两方面灵活搭配，适时转为大额净投放。业内人士认为，央行操作仍重在维持资金平稳，但回购利率居高不下且适逢年底时点，表明资金紧势或持续，市场情绪仍脆弱。
他们并称，美联储加息预期下人民币汇率持续贬值，加上国内通胀预期以及抑泡沫防风险提上日程，央行难以更加宽松；未来流动性调节仍会主要依赖公开市场和MLF（中期借贷便利），货币姿态将维持稳健中性。
债市: --中国银行间债市当周现券颓势依旧，美债收益率持续反弹，而国内政策面边际趋紧的忧虑也有所抬头，在五年利率互换（IRS）连续跳涨的带动下，现券收益率亦升势不止，自10月下旬起10年国债已累计上行近30个基点（bp），尽管短期存在技术性反弹需要，但有效支撑仍待确认；而基本面和政策面均暂看不到有利因素，债市短期内料仍难有起色，收益率还有震荡走高空间。
票据: --受资金面收紧影响，中国票据市场转贴利率当周明显上升，一年期国有及股份制银行承兑电票最新成交在2.85%左右，惟成交量偏淡。流动性持紧导致小行收票乏力，大行维持低量操作，短期来看转贴利率上行概率偏大。
股市: --中国股市沪综指 当周微跌，结束此前连五周涨势。面对3,200点整数关口，市场情绪日趋谨慎。本周黑色系大宗商品价格大幅调整，对煤炭、有色等周期股影响较大。短期可有效带动人气的热点较少，市场热点转换不畅令大盘裹足不前，大盘短线仍需震荡蓄势。 (完) (整理 侯向明/边竞/张晓翀/孙琦子; 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583