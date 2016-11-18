《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月14日-18日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周跌1.11%，创年内最大周跌幅。在特朗普上台的刺激下，美元指数连升十日，稳站在历史高点附近；而美联储主席耶伦最新讲话偏鹰派，继续提振美元指数，人民币顺势连连下跌。而监管层减少直接干预“放任”人民币急速大幅贬值，也较为少见。随着美指高企，未来短暂回调的风险在加剧；然而在美联储加息周期之下，人民币贬值压力仍将持续。 公开市场操作: --受例行缴税和人民币大幅贬值冲击，中国银行间市场流动性当周再度收紧，央行公开市场则从期限和量两方面灵活搭配，适时转为大额净投放。业内人士认为，央行操作仍重在维持资金平稳，但回购利率居高不下且适逢年底时点，表明资金紧势或持续，市场情绪仍脆弱。

他们并称，美联储加息预期下人民币汇率持续贬值，加上国内通胀预期以及抑泡沫防风险提上日程，央行难以更加宽松；未来流动性调节仍会主要依赖公开市场和MLF（中期借贷便利），货币姿态将维持稳健中性。

债市: --中国银行间债市当周现券颓势依旧，美债收益率持续反弹，而国内政策面边际趋紧的忧虑也有所抬头，在五年利率互换（IRS）连续跳涨的带动下，现券收益率亦升势不止，自10月下旬起10年国债已累计上行近30个基点（bp），尽管短期存在技术性反弹需要，但有效支撑仍待确认；而基本面和政策面均暂看不到有利因素，债市短期内料仍难有起色，收益率还有震荡走高空间。

票据: --受资金面收紧影响，中国票据市场转贴利率当周明显上升，一年期国有及股份制银行承兑电票最新成交在2.85%左右，惟成交量偏淡。流动性持紧导致小行收票乏力，大行维持低量操作，短期来看转贴利率上行概率偏大。