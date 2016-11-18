澳洲股市：小幅收高，受金融股及百货商Myer涨势支撑

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 涨0.3%或20.862点，收报5,259.4。该指数本周下跌0.2%。

电信类股大涨，其中澳洲电讯 涨幅最高达2.6%，为连续第三日上涨，因投资者对该公司未来五年将大幅削减成本的消息做出积极反应。(完)