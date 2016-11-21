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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 11:09 BJT

《中国地方债发行日程表》--11月21日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *新疆         14.1      3年      周二招标     一般地方债    11/23
               21.2      5年
               21.2      7年
               14.1     10年
                9.3      3年      周二招标     专项地方债    11/23
                14       5年
                14       7年   
                9.2     10年  
  云南省       45.3      3年      *2.45%       一般地方债    11/21
               78        5年      *2.68%
              127       10年      *2.96%
               45.8      3年      *2.45%       专项地方债    11/21
               50        5年      *2.68%   
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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