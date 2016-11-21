《中国地方债发行日程表》--11月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *新疆 14.1 3年 周二招标 一般地方债 11/23 21.2 5年 21.2 7年 14.1 10年 9.3 3年 周二招标 专项地方债 11/23 14 5年 14 7年 9.2 10年 云南省 45.3 3年 *2.45% 一般地方债 11/21 78 5年 *2.68% 127 10年 *2.96% 45.8 3年 *2.45% 专项地方债 11/21 50 5年 *2.68% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。