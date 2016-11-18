版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 14:39 BJT

新西兰数据：第三季PPI投入物价上升1.5%，产出物价升1%

路透惠灵顿11月18日 - 新西兰统计局数据周五显示，新西兰生产者物价指数(PPI)第三季上升，投入物价升1.5%，产出物价升1%。

该数据原定11月16日公布，但因本周地震造成损害，使数据推迟公布。 (完) (编译 张若琪 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐