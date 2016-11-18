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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑继续走软，下看新目标0.8430

0636 GMT

* 欧元/英镑在浅薄的一目均衡云区下方继续走软

* 汇价持续处在0.8701下方，令整体走势结构变弱

* 0.8701是0.7566-0.9403（5-10月升势）的38.2%回档位

* 50%费波纳齐水准0.8484面临的风险增加，若跌破此处，将进一步冲击欧元/英镑多头

* 在0.8690做空，新目标是0.8430，停止单设在0.8650

* 技术图 tmsnrt.rs/2g46eNy

(编译 高琦； 审校 艾茂林)

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