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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元和美债收益率进一步走升

0642 GMT

* 美元/日圆上涨0.53%，欧元/美元下跌0.18%，澳元/美元下滑0.12%，英镑/美元下跌0.13%

* 美元/坡元上涨0.44%，美元/印度卢比上涨0.41%，美元/人民币上涨0.27%，美元/韩元扬升0.62%

* 日股日经指数收涨0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.35%，美国原油期货下跌0.86%，10年期美国公债收益率报2.33%，10年期日本公债收益率触及0.035%

* 日相安倍在纽约与特朗普会面，称有信心建立信任

* 中国10月热点地区房地产市场降温明显

* IFR欧洲开盘：tmsnrt.rs/2eaw4hx

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全部现汇报价 (编译 高琦 审校 王兴亚)

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