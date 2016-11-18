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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 15:09 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率创逾15个月高位，叶伦升息说引新一轮卖压

* 10年公债殖利率创逾15个月高位，叶伦升息说令多头溃散
    * 交易商损失惨重，寻求在105/11R放空对冲持券损失
    * 下周105/11R殖利率区间在1.200-1.400%

    路透台北11月18日 - 台湾指标10年增额公债105/11R期 发行前交易殖利率周五收高，创10
年公债逾15个月高位。交易员表示，因美联储主席叶伦称将“相对很快”升息，引发新一波停损卖压出笼，并
在105/11R进行避险。
    
    交易员指出，台债走势本周只能以惊慌失措形容，交易商无论大小都套牢深重。展望下周，周二30年公债
105/14 的标售至关重要，市场信心能否回稳，在此一役。

     〞连养券部位都拿出来停，已陆续看到一些人阵亡。〞一位证券商交易员说。

    他表示，目前交易商普遍已万念俱灰，不是期待债市大金主邮局何时出手，而是期待停损盘能不能早点停
乾净。
    
    另一证券商交易主管则称，多方把守10年公债殖利率1.200%已有些时日，如今轻易遭到突破，显示不光是
中小型交易商受伤，就连口袋深的大型公股银行也都受不了而被迫停损。在气氛万分惊恐下，很难期待105/11
R殖利率有像样的弹多回落行情。
    
    〞巴不得回落，这样就可以空更多。〞证券商交易主管说。
    
    他们认为，下周二105/14的标售，攸关殖利率曲线尾端的定位。一来要关注邮局、寿险业者的需求，二来
则要注意国库对发债成本的控管。
    
    证券商交易员称，由于金管会已发函要求保险业视资金配置积极评估认购长年期公债，保险业者再怎样不
情愿，应该也会卖主管机关面子参与投标，此外，邮局寿险部位也有配置需求，因此筹码分配应不成问题。
    
    唯一要担心的是国库是否出手截标，交易商普遍认为，倘若国库为了成本考量让105/14不足额标售，可能
会让债市止稳的时点向后拖延，风雨飘摇的苦日子恐将更久。
    
    交易员预估，下周105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.20-1.40%。
    
    两位消息人士周四透露，台湾金管会日前发函给寿险公会称，保险业应视资金配置需求积极评估认购长年
期公债，以免国库署误判保险业对长年期公债需求缩减，导致未来调减其发行规模，进而影响保险业长年期资
金运用配置管道。      

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  +4.75    0.8800    0.8500-0.9066*         6.0
    10  105/11R                     --    1.2988     1.2500-1.2999       120.5
    30   105/14                  +8.50    2.0000    1.9910-2.0000*         1.0
   *表创该券交易以来殖利率高位
        
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2830%
   5    105/13                          0.8800%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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