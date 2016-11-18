台湾债市：10年指标券殖利率创逾15个月高位，叶伦升息说引新一轮卖压

* 10年公债殖利率创逾15个月高位，叶伦升息说令多头溃散 * 交易商损失惨重，寻求在105/11R放空对冲持券损失 * 下周105/11R殖利率区间在1.200-1.400% 路透台北11月18日 - 台湾指标10年增额公债105/11R期 发行前交易殖利率周五收高，创10 年公债逾15个月高位。交易员表示，因美联储主席叶伦称将“相对很快”升息，引发新一波停损卖压出笼，并 在105/11R进行避险。 交易员指出，台债走势本周只能以惊慌失措形容，交易商无论大小都套牢深重。展望下周，周二30年公债 105/14 的标售至关重要，市场信心能否回稳，在此一役。 〞连养券部位都拿出来停，已陆续看到一些人阵亡。〞一位证券商交易员说。 他表示，目前交易商普遍已万念俱灰，不是期待债市大金主邮局何时出手，而是期待停损盘能不能早点停 乾净。 另一证券商交易主管则称，多方把守10年公债殖利率1.200%已有些时日，如今轻易遭到突破，显示不光是 中小型交易商受伤，就连口袋深的大型公股银行也都受不了而被迫停损。在气氛万分惊恐下，很难期待105/11 R殖利率有像样的弹多回落行情。 〞巴不得回落，这样就可以空更多。〞证券商交易主管说。 他们认为，下周二105/14的标售，攸关殖利率曲线尾端的定位。一来要关注邮局、寿险业者的需求，二来 则要注意国库对发债成本的控管。 证券商交易员称，由于金管会已发函要求保险业视资金配置积极评估认购长年期公债，保险业者再怎样不 情愿，应该也会卖主管机关面子参与投标，此外，邮局寿险部位也有配置需求，因此筹码分配应不成问题。 唯一要担心的是国库是否出手截标，交易商普遍认为，倘若国库为了成本考量让105/14不足额标售，可能 会让债市止稳的时点向后拖延，风雨飘摇的苦日子恐将更久。 交易员预估，下周105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.20-1.40%。 两位消息人士周四透露，台湾金管会日前发函给寿险公会称，保险业应视资金配置需求积极评估认购长年 期公债，以免国库署误判保险业对长年期公债需求缩减，导致未来调减其发行规模，进而影响保险业长年期资 金运用配置管道。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +4.75 0.8800 0.8500-0.9066* 6.0 10 105/11R -- 1.2988 1.2500-1.2999 120.5 30 105/14 +8.50 2.0000 1.9910-2.0000* 1.0 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2830% 5 105/13 0.8800% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)