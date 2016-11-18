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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 15:05 BJT

标题新闻：韩国央行计划于11月21日的标售中买入1.5万亿韩元公债，以稳定本国债市--央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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