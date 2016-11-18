版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 15:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头掌控市况，卖单下移

0707 GMT

* 我们已将欧元/美元的卖单下调到1.0740水准，因欧元继续走软

* 短线阻力在1.0746/60区域（周四/周三高点）

* 上周试图站上日线云区的努力普遍失败

* 11月9日蜡烛图上形成的巨大上影线继续让欧元汇率承压

* 技术图 tmsnrt.rs/2g47O1J

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 高琦; 审校 李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐