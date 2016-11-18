亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.7%，追随沪胶跌势

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低3.6日圆，报每公斤209.5日圆。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌295元人民币，收于每吨16,185元人民币。周一曾触及2015年6月3日以来最高的16,945元人民币。