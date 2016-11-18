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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 15:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.7%，追随沪胶跌势

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低3.6日圆，报每公斤209.5日圆。

美元/日圆周五触及五个半月高位，报110.67日圆左右。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌295元人民币，收于每吨16,185元人民币。周一曾触及2015年6月3日以来最高的16,945元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤166美分，下跌5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 李春喜/孙茉莉)

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