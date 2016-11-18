中国票据市场：资金收紧转贴利率明显上升，收票意愿不足成交活跃性降低

路透北京11月18日 - 受资金面收紧影响，中国票据市场转贴利率本周明显上升，一年期国有及股份制银行承兑电票最新成交在2.85%左右，惟成交量偏淡。流动性持紧导致小行收票乏力，大行维持低量操作，短期来看转贴利率上行概率偏大。

“（一年国股转贴利率）周一在2.75%，周五到了2.85%左右，而且利率还有上行趋势，主要是短期资金的原因，短期资金价格一直在上涨。”华东一银行交易员说。

他并称，短期资金成本上升，资金与持票利差缩窄，进而影响银行的票据买入意愿，持票成本的上升将导致转贴利率随之上涨。

受例行缴税和人民币大幅贬值冲击，中国银行间市场流动性本周再度收紧，央行公开市场则从期限和量两方面灵活搭配，适时转为大额净投放。业内人士认为，央行操作仍重在维持资金平稳，但回购利率居高不下且适逢年底时点，表明资金紧势或持续，市场情绪仍脆弱。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价