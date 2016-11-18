人民币衍生品：境内美元掉期上移，因跨年资金需求增加及大行卖压减轻

路透北京11月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周趋陡，长端上移。交易员称，近期跨年资金需求攀升，许多机构在三个月至一年期的美元掉期市场布仓，换取人民币流动性，间接推升长端美元的拆借需求。一年期掉期点 因大行的卖压减轻而上行，但两个月和三个月的掉期点因大行卖压增加，并未明显上行。

他们并指出，美元拆借利率长端依然保持在高位，但供需不匹配实际成交不多，一年期拆借利率并没有明显变化。因12月美联储加息预期升温，以及跨年资金需求旺盛，一些往昔提供较长端美元流动性的大行已经减少甚至关闭了供应。

“跨年资金（美元）有大的需求，但是（美元拆借）长端缺少offer，都是bid站在那里，流动性比较稀少，否则真实的价格应该更高些。”一外资行交易员称。

他并表示，尽管需求大增，但两三个月的美元掉期点一直上不去，市场猜测大行可能转移阵地，在此处操作换取美元。由于监管层在掉期市场上总体干预减轻，释放的人民币减少，市场开始担忧年底人民币流动性趋紧。

“掉期长端央行卖的少了，去年11-12月做的比较少，所以展期的量也不大。买的盘子挺强的，主要都是money盘。”亦有股份行交易员表示，“今年1月央行在掉期的操作很多，过两个月可能还要展期，届时掉期长端可能往下走。”

北京时间15:34，境内美元/人民币一周期掉期 报20.6点，一个月期 报85点，一年期 报575点，较上周五分别涨0.98%、3.91%和17.35%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.750/4.800，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.125/4.325，较上周五小升。

中国银行间市场资金面周五继续改善，银行类机构轧平头寸较为容易，而质押信用债的非银机构则拆借价格仍偏高。交易员称，月度缴税因素扰动逐渐结束 ，同时央行公开市场逆回购继续加力净投放，大行融出资金较为充裕，流动性呈现逐步好转 。