《中国国债发行日程表》--11月21日

以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 *260.6 7年 *2.79% 记账式国债 11/17 11/21 财政部 *242 50年 *3.48% 记账式国债 11/21 11/23 财政部 *120 91天 *2.1011% 贴现国债 *11/21 *11/23 财政部 *260 3年 周三招标 续发记账式国债 *11/24 *11/28 财政部 -- 91天 11/25招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/2招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 1年 12/7招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 10年 12/7招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/9招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 5年 12/14招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/16招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 182天 12/16招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 3年 12/21招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 7年 12/21招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/23招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/30招标 贴现国债 -- -- 注：1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次