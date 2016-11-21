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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 10:56 BJT

《中国国债发行日程表》--11月21日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率   债券类型         发行时间      上市时间
          (亿元人民币)     
     
  财政部     *260.6   7年     *2.79%     记账式国债         11/17         11/21
  财政部     *242    50年     *3.48%     记账式国债         11/21         11/23
  财政部     *120    91天     *2.1011%   贴现国债          *11/21         *11/23 
  财政部     *260     3年     周三招标  续发记账式国债     *11/24         *11/28 
  财政部       --    91天     11/25招标  贴现国债            --            -- 

  财政部       --    91天     12/2招标   贴现国债            --            -- 
  财政部       --     1年     12/7招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    10年     12/7招标   续发记账式国债      --            --
  财政部       --    91天     12/9招标   贴现国债            --            -- 
  财政部       --     5年     12/14招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --    91天     12/16招标  贴现国债            --            -- 
  财政部       --   182天     12/16招标  贴现国债            --            --
  财政部       --     3年     12/21招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --     7年     12/21招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --    91天     12/23招标   贴现国债           --            -- 
  财政部       --    91天     12/30招标   贴现国债           --            -- 
        
注：1、*代表新增
    2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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