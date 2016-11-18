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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 15:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆目前看向111.45

0745 GMT

* 美元/日圆的进一步上扬，增强了看多格局

* 美元持续交投于108.52上方，增加了上行倾向

* 108.52为5月到6月跌势、111.45-99.00的76.4%回档位

* 11月9日蜡烛图上形成的长长的下影线，对现汇构成支撑

* 我们已经将买单上调到110.05，略高于今日盘内低点109.98

* 技术图 tmsnrt.rs/2g4eZar

(编译 高琦 审校 李春喜)

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