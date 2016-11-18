金属期市：伦敦期铜下跌，因FED主席叶伦暗示升息不远后美元劲升

“我认为，铜价之前的涨势太快，已过度上涨，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称。

Lau表示，预计在下个月美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议之前，美元将进一步上涨，这将可能令铜及其它以美元计价的商品承压。

美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

这强化了市场对美联储12月13-14日会议升息的预期，推动美元指数升至2003年初以来高点。

分析师称，展望未来，明年预期相对均衡的铜市行情有望支撑铜价。

其它金属方面，LME期锌 持稳于每吨2,535美元，期镍 下滑1.3%至每吨11,090美元。

上海期货交易所主力1月期铜合约 收涨0.7%，至每吨44,210元人民币。(完)

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