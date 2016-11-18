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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月18日

11月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:12时，1港元=0.88822人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.12%，低于上交易日收盘的26.15%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.39      4.48      1.10
 建设银行                                          5.29      5.48      1.09
 中国银行                                          3.38      3.36      1.13
 农业银行                                          3.17      3.12      1.14
 招商银行                                         18.10     18.16      1.12
 中信银行                                          6.32      4.82      1.48
 交通银行                                          5.69      5.91      1.08
 民生银行                                          9.20      8.67      1.19
 中国人寿                                         22.97     19.96      1.30
 中国平安                                         35.01     40.45      0.97
 中国太保                                         30.12     28.20      1.20
 中信证券                                         17.21     17.44      1.11
 新华人寿                                         44.20     35.55      1.40
 海通证券                                         16.88     14.22      1.34
 华能国际                                          7.16      4.64      1.74
 大唐发电                                          3.98      2.05      2.19
 华电国际                                          5.02      3.13      1.81
 中煤能源                                          6.64      4.09      1.83
 中国神华                                         16.95     15.80      1.21
 中国石油                                          7.40      5.18      1.61
 兖州煤业                                         13.01      5.43      2.70
 中国石化                                          4.96      5.28      1.06
 上海石化                                          5.95      4.00      1.67
 中海油服                                         12.53      7.28      1.94
 仪征化纤                                          4.00      1.56      2.89
 中国铝业                                          4.27      3.29      1.46
 江西铜业                                         20.92     11.36      2.07
 洛阳钼业                                          4.16      1.88      2.49
 紫金矿业                                          3.50      2.53      1.56
 马钢股份                                          2.92      1.91      1.72
 鞍钢股份                                          4.80      4.30      1.26
 重庆钢铁                                          2.52      2.48      1.14
 海螺水泥                                         17.88     22.20      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.53      5.21
 京城机电                                         10.75      3.59      3.37
 中联重科                                          4.78      3.22      1.67
 金隅股份                                          4.64      2.88      1.81
 中国国航                                          7.60      5.05      1.69
 东方航空                                          6.46      3.54      2.05
 南方航空                                          7.45      4.34      1.93
 中国远洋                                          5.77      3.03      2.14
 中海集运                                          4.56      1.75      2.93
 中集集团                                         15.78     11.62      1.53
 中海发展                                          7.42      4.59      1.82
 宁沪高速                                          9.00     10.24      0.99
 深高速                                            9.12      7.56      1.36
 成渝高速                                          5.01      3.10      1.82
 皖通高速                                         18.06      6.44      3.16
 广深铁路                                          4.48      4.16      1.21
 中国南车                                         10.16      6.97      1.64
 中国交建                                         15.55      8.84      1.98
 中国铁建                                         11.53     10.68      1.22
 中国中铁                                          9.22      6.57      1.58
 长城汽车                                         10.54      6.97      1.70
 比亚迪                                           55.28     45.80      1.36
 广汽集团                                         25.19      9.54      2.97
 青岛啤酒                                         30.84     30.55      1.14
 白云山                                           25.46     18.86      1.52
 新华制药                                         13.80      5.89      2.64
 海信科龙                                         10.97      6.82      1.81
 南京熊猫                                         14.82      7.17      2.33
 晨鸣纸业                                          9.67      6.87      1.58
 上海医药                                         20.20     19.56      1.16
 中兴通讯                                         16.22     11.52      1.59
 东方电气                                         10.06      6.08      1.86
 潍柴动力                                          9.97     12.10      0.93
 东北电气                                          8.09      3.14      2.90
 广船国际                                         28.25     11.60      2.74
 昆明机床                                          8.61      2.71      3.58
 一拖股份                                         11.89      4.45      3.01
 北辰实业                                          4.28      2.54      1.90
 创业环保                                          8.95      4.34      2.32
 中国中冶                                          4.95      2.59      2.15
 金风科技                                         16.97     11.26      1.70
 丽珠                                             58.02     46.70      1.40
 万科                                             27.72     21.95      1.42
 郑煤机                                            6.80      3.96      1.93
 大连港                                            3.18      1.47      2.44
 山东墨龙                                         11.84      3.67      3.63
 浙江世宝                                         44.54     12.26      4.09
 复星医药                                         23.88     24.00      1.12
 光大银行                                          3.86      3.45      1.26
 东江环保                                         19.05     13.48      1.59
 上海电气                                          8.42      3.65      2.60
 广发证券                                         18.68     17.50      1.20
 华泰证券                                         20.41     16.96      1.35
 东方证券                                         16.49      8.25      2.25
 光大证券                                         17.46     12.02      1.64
 招商证券                                         18.74     12.50      1.69
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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