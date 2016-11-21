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亚洲 | 2016年 11月 21日 星期一 11:03 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行       至多30         3        周二招标      固息增发债    11/23-11/24
               至多50         5                      固息增发债 
               至多40         7                      固息增发债
               至多80        10                      固息增发债    
               至多40        20                      固息增发债  
              (2016年第15、六、七、13、五期增发债) 
 *进出口行     至多50         3        周三招标      固息增发债    11/23-11/24
               至多60         5                      固息增发债
               至多60        10                      固息增发债
               至多20        20                      固息增发债   
              (2016年第13/12/10期和2015年第19期增发债)
 *进出口行       50           3         2.9595%      固息增发债    11/17-11/21
                 50           5         3.0809%      固息增发债
                 60          10         3.3394%      固息增发债
                 30          20         3.6716%      固息增发债
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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