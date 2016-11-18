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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 16:26 BJT

台湾新债：AT&T计画在台发行30年债券，以5.25%对外询价--消息

路透台北11月18日 - 两位消息人士周五指出，美国电话电报公司(AT&T) 计画在台湾发行30年期固定利率债券，目前以约5.25%进行询价。

消息人士称，AT&T预计发债金额在10亿美元以上。

消息人士表示，AT&T此前决定以逾850亿美元并购时代华纳 ，因此有巨额筹资需求。

路透暂时无法联络到AT&T对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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