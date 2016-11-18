路透基点：香港宽频41亿港元再融资贷款已吸引21家银行--TRLPC

路透香港11月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港宽频41亿港元(5.28亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款已在一般分销阶段吸引了21家银行。该笔贷款将用于为总计51.6亿港元的两笔贷款的未偿清部分做再融资。

法国巴黎银行香港、花旗集团、东方汇理银行和摩根大通香港为牵头行兼簿记行。该笔贷款由两部分组成，分别为39亿港币的定期贷款和2亿港元循环贷。法国巴黎银行为额度代理行。

定期贷款为银团贷款，最高综合收益148个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，前端费65个基点。

香港宽频的全资子公司香港宽频网络有限公司和HKBN Group Ltd为借款人。

两笔需要进行再融资的交易包括，2019年到期的44.6亿港元五年期贷款，和2021年到期的7亿港元五年期再融资贷款。摩根大通是两笔贷款的初始牵头行兼簿记行。(完)