更新版 1-中国汇市：人民币放量收跌至逾八年半新低，美元连日强势积聚风险

* 人民币收跌破6.89关口，离岸一度跌破6.91关口 * 中间价11连跌创八年半新低 * 因昨日叶伦讲话激励美元延续强势 * 大行值守6.89附近令汇价放缓下跌速率 (新增评论和收盘报价) 路透北京11月18日 - 人民币兑美元即期 周五收跌破6.89关口，为2008年6月 以来低位；本周跌1.11%，创年内最大周跌幅。而香港离岸人民币 则一度跌破6.91 关口续创纪录新低，人民币中间价十一连跌续创近八年半新低。交易员称，叶伦讲话暗示美 联储很快加息，美元强势走升。激发购汇力道上升，净购汇规模扩大，继续给人民币汇价施 压。 交易员称，昨日叶伦讲话是特朗普当选美国总统后首次讲话，市场从叶伦讲话中感受出 “鹰派”的意味，极大提振了美元涨势；而今日人民币兑美元中间价的跌幅比市场预期小， 显然是央行的中间价过滤机制在起作用，且此次过滤的力度比较大，亦表明了央行的态度。 由于美元指数已经连涨十日，回调风险也在增加，部分机构减少美元多头头寸。 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价CNY =PBOC周五预计会开在6.8938元附近。 “美元连涨十天，人民币几乎连续跌了一千多点，这也是纪录少有的吧。不过这样一来 风险也在增加，看（美元）头什么时候出来止盈了。”一城商行交易员称。 亦有股份行交易员表示，购汇盘被激发出来，推升成交量；而今日大行在6.89附近提供 美元流动性，且临近收盘时在离岸市场有一波疑似干预，间接拉升在岸市场，小幅提振汇价 。 而由于离岸和在岸人民币价差已经有200点，做价差交易的头寸也在上升，令境内人民 币贬值压力更大。 不过，最近监管层明显放松市场直接干预力度，更多是在一些关键的整数关口适度提供 美元流动性，抑制人民币汇价下跌速率，而非改变方向。交易员也指出，在12月美联储加息 决议出来前，人民币汇价还需承压，而且当前市场已在反应美联储明年可能多次加息的预期 。 人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、 经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的 大格局不会改变，跟风兑换美元没必要。 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年 来次低点，上月为升0.32%。 全球汇市方面，美元本周有望录得强劲周线涨幅，在美国联邦储备理事会(美联储，FED )主席叶伦释出强有力的信号，暗示美国年底前可能加息后，美元加速上涨。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及 离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.8912 6.87 -0.31% XS> 中间价 6.8796 6.8692 -0.15% 成交额<CNYSPTVOL=CF 387.71亿美元 303.46亿美元 XT> 日内波动幅度(pips) 106 日低6.895 日高6.88 44 今年以来升贬幅度 -5.77% 2005年汇改以来升贬 20.10% 幅度 一年期美元/人民币掉 575 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9041 6.905 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.0975 7.077 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8907； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3028、6.2259和8.5388。 中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8906， 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参 考汇率为7.3034、6.2244和8.5389。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯)