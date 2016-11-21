台湾货币市场：11月21日及本提存期资金预期变化一览表

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月21日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,539.7亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期： 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)9,526.7亿台币。 11/22 878.0亿台币 11/23 837.0亿台币 11/24 6,115.20亿台币 11/25 914.0亿台币 11/28 3,776.50亿台币 11/29 1,966.50亿台币 11/30 1,072.50亿台币 12/01 1,659.50亿台币 12/02 2,307.50亿台币 --公债还本与付息共21.652905亿台币。 11/24 88甲2期18息 16.5亿台币 11/26 103甲16期2息 5.152905亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --11/25：财政部发行105甲14期公债，年期为30年期，暂定金额为250亿台币，22日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。