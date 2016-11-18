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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 16:59 BJT

台湾汇市：台币放量跌破32元创逾三个月新低，叶伦谈话激励美元续强

* 台币带量跌破32元大关创逾三个月新低
    * 美联储主席叶伦谈话激励国际美元续强
    * 下周台币波动区间料在31.800-32.300

    路透台北11月18日 - 台币兑美元 周五放量收挫逾1角跌破32元大关，累计本周
收跌0.65%至三个多月新低。交易员认为，反应美联储主席叶伦国会听证谈话激励国际美元
续强，带动外资美元买盘强劲，惟出口商抛汇卖压涌现收敛贬幅，令今日台币暂在32元关口
窄幅波动。
    
    交易员认为，目前美元升势难挡，带动逢低增持美元的买需不断，但32元毕竟是重要关
卡，暂且消化强劲的出口商抛汇卖压，且下周四感恩节长假将至，外资交投量能或将减少也
待观察，下周台币料在32元附近趋弱整理。
    
    今日台币同创三个半月盘中及收盘新低，前低分别为7月27日的32.160及32.068。
    
    〞这边要等出口商消化完，台币才会贬得快。〞一位公营商银交易员说。
    
    另位大型外商银行交易员表示，相较亚币跌得鼻青脸肿，台币贬幅近期不算大，异于新
兴亚币，而这主要还是央行在市场提供美元流动性，使美元走升幅度不会太快，并预估短期
之内台币可能还是在31.5-32的区间之内游走。
    
    也有大型汇银交易员称，现在看来国际美元走强的趋势已确立，且外资连卖台股多日仍
有汇出需求，短线台币走势料将续弱，暂待出口商抛汇卖需大致去化，不排除台币在贬破32
元后，随亚币进一步走贬而靠向32.5。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点溢价幅度同
步明显扩大，显示海外法人预期台币将随亚币续跌；尾盘指标一个月美元/台币远汇TWD1MN
DFOR=报32.135/32.160，上日收在31.970。 
    
    新兴亚洲货币和债券周五下跌，延续周线跌势，美国联邦储备理事会(美联储，FED)主
席叶伦暗示加息已不远，加剧了对亚洲资本流向美国的担忧。人民币兑美元即期 
 触及八年低点，人民币中间价连续第11日下跌，反映了美元的强势。 
    
    周五韩元 收低0.62%报1,183.2，连续第二日收跌。 
    
    台湾股市周五连续第三日小幅收涨，收复九千点大关。证券交易所今日资料显示，外资
及陆资在台股卖超61.29亿台币，连八个交易日卖超共计846.93亿台币。 
   
    交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.800-32.300。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
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 台北外汇经纪公      32.010     31.868  31.920-32.030   32.000     11.67    5.84
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.008     31.866  31.965-32.021   31.965     5.675    3.07
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.065/0.075                -0.005/0.015
 美元/台币六个月期         0.040/0.070               -0.100/-0.060
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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