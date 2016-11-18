台湾汇市：台币放量跌破32元创逾三个月新低，叶伦谈话激励美元续强

* 台币带量跌破32元大关创逾三个月新低 * 美联储主席叶伦谈话激励国际美元续强 * 下周台币波动区间料在31.800-32.300 路透台北11月18日 - 台币兑美元 周五放量收挫逾1角跌破32元大关，累计本周 收跌0.65%至三个多月新低。交易员认为，反应美联储主席叶伦国会听证谈话激励国际美元 续强，带动外资美元买盘强劲，惟出口商抛汇卖压涌现收敛贬幅，令今日台币暂在32元关口 窄幅波动。 交易员认为，目前美元升势难挡，带动逢低增持美元的买需不断，但32元毕竟是重要关 卡，暂且消化强劲的出口商抛汇卖压，且下周四感恩节长假将至，外资交投量能或将减少也 待观察，下周台币料在32元附近趋弱整理。 今日台币同创三个半月盘中及收盘新低，前低分别为7月27日的32.160及32.068。 〞这边要等出口商消化完，台币才会贬得快。〞一位公营商银交易员说。 另位大型外商银行交易员表示，相较亚币跌得鼻青脸肿，台币贬幅近期不算大，异于新 兴亚币，而这主要还是央行在市场提供美元流动性，使美元走升幅度不会太快，并预估短期 之内台币可能还是在31.5-32的区间之内游走。 也有大型汇银交易员称，现在看来国际美元走强的趋势已确立，且外资连卖台股多日仍 有汇出需求，短线台币走势料将续弱，暂待出口商抛汇卖需大致去化，不排除台币在贬破32 元后，随亚币进一步走贬而靠向32.5。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点溢价幅度同 步明显扩大，显示海外法人预期台币将随亚币续跌；尾盘指标一个月美元/台币远汇TWD1MN DFOR=报32.135/32.160，上日收在31.970。 新兴亚洲货币和债券周五下跌，延续周线跌势，美国联邦储备理事会(美联储，FED)主 席叶伦暗示加息已不远，加剧了对亚洲资本流向美国的担忧。人民币兑美元即期 触及八年低点，人民币中间价连续第11日下跌，反映了美元的强势。 周五韩元 收低0.62%报1,183.2，连续第二日收跌。 台湾股市周五连续第三日小幅收涨，收复九千点大关。证券交易所今日资料显示，外资 及陆资在台股卖超61.29亿台币，连八个交易日卖超共计846.93亿台币。 交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.800-32.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 32.010 31.868 31.920-32.030 32.000 11.67 5.84 司 元太外汇经纪公 32.008 31.866 31.965-32.021 31.965 5.675 3.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.065/0.075 -0.005/0.015 美元/台币六个月期 0.040/0.070 -0.100/-0.060 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)