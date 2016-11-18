《全球汇市》美元/日圆料录得1988年来最佳两周表现，特朗普功不可没

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0601 1.0625 -0.23 -2.38 1.0860 美元/日圆 110.54 110.08 +0.42 -8.11 120.30 欧元/日圆 117.19 116.97 +0.19 -10.18 130.47 美元/瑞郎 1.0096 1.0069 +0.27 +0.78 1.0018 英镑/美元 1.2419 1.2415 +0.03 -15.73 1.4738 美元/加元 1.3528 1.3520 +0.06 -2.25 1.3839 美元/离岸人民币 6.9042 6.9031 +0.02 +5.12 6.5680 澳元/美元 0.7386 0.7404 -0.24 +1.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7031 0.7019 +0.17 +3.02 0.6825 欧元/瑞郎 1.0702 1.0701 +0.01 -1.69 1.0886 欧元/英镑 0.8535 0.8555 -0.23 +15.85 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.8186 9.8165 +0.02 +7.07 9.1705 美元/挪威克朗 8.5836 8.5386 +0.53 -2.90 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/王琛/王颖；审校 艾茂林/白云/于春红)