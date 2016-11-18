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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 17:10 BJT

《全球汇市》美元/日圆料录得1988年来最佳两周表现，特朗普功不可没

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0601  1.0625  -0.23  -2.38  1.0860
    美元/日圆            110.54  110.08  +0.42  -8.11  120.30
    欧元/日圆         117.19  116.97  +0.19 -10.18  130.47
    美元/瑞郎            1.0096  1.0069  +0.27  +0.78  1.0018
    英镑/美元            1.2419  1.2415  +0.03 -15.73  1.4738
    美元/加元            1.3528  1.3520  +0.06  -2.25  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9042  6.9031  +0.02  +5.12  6.5680
    澳元/美元            0.7386  0.7404  -0.24  +1.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.7031  0.7019  +0.17  +3.02  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0702  1.0701  +0.01  -1.69  1.0886
    欧元/英镑         0.8535  0.8555  -0.23 +15.85  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8186  9.8165  +0.02  +7.07  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5836  8.5386  +0.53  -2.90  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/高琦/王琛/王颖；审校 艾茂林/白云/于春红)

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