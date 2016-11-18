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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 17:34 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0601  1.0625  -0.23  -2.38  1.0860
    美元/日圆            110.60  110.08  +0.47  -8.06  120.30
    欧元/日圆         117.26  116.97  +0.25 -10.12  130.47
    美元/瑞郎            1.0093  1.0069  +0.24  +0.75  1.0018
    英镑/美元            1.2426  1.2415  +0.09 -15.69  1.4738
    美元/加元            1.3531  1.3520  +0.08  -2.23  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9041  6.9031  +0.01  +5.12  6.5680
    澳元/美元            0.7382  0.7404  -0.30  +1.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.7031  0.7019  +0.17  +3.02  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0701  1.0701  +0.00  -1.70  1.0886
    欧元/英镑         0.8530  0.8555  -0.29 +15.79  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8177  9.8165  +0.01  +7.06  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5875  8.5386  +0.57  -2.85  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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