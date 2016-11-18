德国个股：大众汽车CEO称成本削减协议将提升核心品牌竞争力

路透德国沃尔夫斯堡11月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 首席执行官(CEO)穆伦(Matthias Mueller)称，与工会达成的成本削减协议将提升大众核心品牌的竞争力和生产率。

“大众品牌需要进行切实重组，而这份未来计划的内容正是这个，”CEO周五在大众汽车总部召开的记者会上称。

“大众品牌的每一员都明白，重要的是打造一个强劲的、永不过时的大众，”穆伦说。这份未来计划“是集团核心品牌历史上最具现代化的方案。”(完)