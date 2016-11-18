德国个股：大众汽车CEO称成本削减协议将提升核心品牌竞争力

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透德国沃尔夫斯堡11月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 首席执行官(CEO)穆伦(Matthias Mueller)称，与工会达成的成本削减协议将提升大众核心品牌的竞争力和生产率。
“大众品牌需要进行切实重组，而这份未来计划的内容正是这个，”CEO周五在大众汽车总部召开的记者会上称。
“大众品牌的每一员都明白，重要的是打造一个强劲的、永不过时的大众，”穆伦说。这份未来计划“是集团核心品牌历史上最具现代化的方案。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。