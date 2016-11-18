中国证券：证监会查处首起利用沪港通跨境操纵市场案，非法获利近3亿

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海11月18日 - 据中国证监会周五通报，其已查处首起利用“沪港通”交易机制跨境实施操纵市场的案件，涉案人唐某涉嫌利用资金优势和持股优势操纵多只内地股票，非法获利近3亿元人民币。
证监会新闻发言人张晓军称，在内地和香港证券市场互联互通环境下，不法投资者可能绕道境外实施反向操纵，证券期货跨境违法犯罪的手法更加隐蔽。未来大陆与香港两地证监会将继续以此次协作查办案件为契机，建立更加高效完善的跨境执法协作机制，共同保障两地资本市场互联互通平稳顺利推进。
据证监会官方微信，唐某等人涉嫌操纵“沪股通”标的股票小商品城 ，非法获利4,000余万元，另外唐某等人还利用在香港和内地开立的证券账户，内外配合，通过制造人为的交易价格和交易量，误导其他投资者参与交易，操纵其他五只内地股票，非法获利近2.5亿元。
证监会称，两起案件非法获利近3亿元，其行为严重破坏市场秩序、严重损害其他投资人利益，市场危害巨大，影响十分恶劣，依法应予严肃查处。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583