中国证券：证监会查处首起利用沪港通跨境操纵市场案，非法获利近3亿

路透上海11月18日 - 据中国证监会周五通报，其已查处首起利用“沪港通”交易机制跨境实施操纵市场的案件，涉案人唐某涉嫌利用资金优势和持股优势操纵多只内地股票，非法获利近3亿元人民币。

证监会新闻发言人张晓军称，在内地和香港证券市场互联互通环境下，不法投资者可能绕道境外实施反向操纵，证券期货跨境违法犯罪的手法更加隐蔽。未来大陆与香港两地证监会将继续以此次协作查办案件为契机，建立更加高效完善的跨境执法协作机制，共同保障两地资本市场互联互通平稳顺利推进。

据证监会官方微信，唐某等人涉嫌操纵“沪股通”标的股票小商品城 ，非法获利4,000余万元，另外唐某等人还利用在香港和内地开立的证券账户，内外配合，通过制造人为的交易价格和交易量，误导其他投资者参与交易，操纵其他五只内地股票，非法获利近2.5亿元。