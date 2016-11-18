中国新债：云南定向发行130.6亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月18日 - 中国云南省财政厅周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额130.6亿元人民币 的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.76%、2.99%、3.25%和3.29% 。 专项债含三、五和10年期，利率与一般债相同，两批债利率均较区间下限（国债五日均值）上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 10.49 3 2.76 2.40 36 15 券 32 5 2.99 2.60 39 15 32 7 3.25 2.82 43 15 32 10 3.29 2.86 43 15 小计 106.49 专项债 9.11 3 2.76 2.40 36 15 券 9 5 2.99 2.60 39 15 6 10 3.29 2.86 43 15 小计 24.11 合计 130.6 云南省今日上午还先后招标发行了一般和专项债，其中三、五、10年期一般地方债，中标利率为2.45%、2 .68%和2.96%，分别较投标区间下限上浮5、8、10个bp，投标倍数依次为2.02倍、1.79倍和1.43倍。 随后招标的三年及五年专项地方债，中标利率与一般债相同，投标倍数均为1.71倍。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 乔艳红)