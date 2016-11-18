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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 17:26 BJT

中国新债：云南定向发行130.6亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月18日 - 中国云南省财政厅周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额130.6亿元人民币
的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.76%、2.99%、3.25%和3.29%
。
    
    专项债含三、五和10年期，利率与一般债相同，两批债利率均较区间下限（国债五日均值）上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况：     
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债     10.49         3        2.76       2.40           36           15
   券                                                                 
              32          5        2.99       2.60           39           15
              32          7        3.25       2.82           43           15
              32         10        3.29       2.86           43           15
  小计      106.49                                                         
 专项债      9.11         3        2.76       2.40           36           15
   券                                                                 
              9           5        2.99       2.60           39           15
              6          10        3.29       2.86           43           15
  小计      24.11                                                          
  合计      130.6                                                          
    
    云南省今日上午还先后招标发行了一般和专项债，其中三、五、10年期一般地方债，中标利率为2.45%、2
.68%和2.96%，分别较投标区间下限上浮5、8、10个bp，投标倍数依次为2.02倍、1.79倍和1.43倍。
    
    随后招标的三年及五年专项地方债，中标利率与一般债相同，投标倍数均为1.71倍。    
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完)

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 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

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