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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 17:27 BJT

标题新闻：墨西哥披索兑美元跌近1.5%至20.75，因外界认为墨西哥央行升息力度过小无力对抗通胀压力

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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