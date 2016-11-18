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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 18:14 BJT

欧洲汇市：英镑有望实现周线连涨三周，市场揣测退欧公投冲击或已近尾声

“我认为英镑的跌势或许已到了尽头，”伦敦的天利投资首席投资官Mark Burgess说道。

“我们确实不得不应对经常帐赤字，但或许可认为就到此为止了。”

英镑兑欧元在伦敦早盘上涨约0.33%，报0.8529英镑，为9月中以来最高。英镑兑美元 也小涨至1.2428美元。

荷兰银行分析师指向了英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在2014年采用的模型；该模型预示，英镑下跌20%或将令经常账户赤字下降2-6个百分点，而过去四个季度中，赤字规模平均占到了国内生产总值(GDP) 的5.5%。

“英镑迄今的跌幅或将令经常账户赤字缩减到可持续的水平，”他们在报告中写道。

“尽管有未来一段时期的不确定性，我们认为长期而言英镑处于具有吸引力的水平。我们对英镑/美元年末汇率做出的新预估为1.25。”(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/王琛；审校 孙茉莉/高琦)

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