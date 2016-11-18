中国证券：上交所将首次调整上证50ETF未到期期权合约，因合约标的分红

路透北京11月18日 - 中国上海证券交易所周五通知称，因上证50交易型开放式指数证券投资基金 将进行分红，上交所将于11月29日对50ETF所有未到期合约进行合约调整，并重新挂牌新的期权合约。此次是上证50ETF期权自上市以来合约标的50ETF首次分红。

上交所新闻稿称，期权合约标的发生分红等权益变动时，为保证期权合约买卖双方的利益不因合约标的权益变动而造成影响，因此需要对期权合约进行调整。期权合约调整后合约的名义价值不变，合约市值与调整前接近。

“对50ETF期权所有未到期合约的调整具体涉及以下方面：行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称。”新闻稿称。

新闻稿明确，期权合约调整后，交易与结算按照调整后的合约条款进行。11月29日，涨跌停价格和开仓保证金均以调整后的合约单位、前结算价格作为计算依据。其中，调整后的合约前结算价格=原合约结算价格×原合约单位/新合约单位。

上交所将按照50ETF分红后除权除息价格重新挂牌新的各个月份合约，新挂合约包括认购、认沽两种类型，四个到期月份，五个行权价格，共40个合约。新挂合约的合约单位均为10,000，合约交易代码的第12位为“M”，合约简称最后无标志位。