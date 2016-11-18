东南亚股市：涨跌互见，新加坡股市收高近1%

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 347.34 -1.26 -0.36 +4.36 332.82 新加坡 2838.65 25.17 +0.89 -1.53 2882.73 马来西亚 1623.80 -2.97 -0.18 -4.06 1692.51 泰国 1473.86 0.01 +0.00 +14.43 1288.02 印尼 5170.11 -22.91 -0.44 +12.56 4593.01 菲律宾 7067.73 17.61 +0.25 +1.66 6952.08 越南 673.25 -1.32 -0.20 +16.27 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)