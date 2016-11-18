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亚洲 | 2016年 11月 18日 星期五 19:08 BJT

东南亚股市：涨跌互见，新加坡股市收高近1%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   347.34    -1.26   -0.36   +4.36   332.82
    新加坡                     2838.65    25.17   +0.89   -1.53  2882.73
    马来西亚                  1623.80    -2.97   -0.18   -4.06  1692.51
    泰国                      1473.86     0.01   +0.00  +14.43  1288.02
    印尼                      5170.11   -22.91   -0.44  +12.56  4593.01
    菲律宾                     7067.73    17.61   +0.25   +1.66  6952.08
    越南                        673.25    -1.32   -0.20  +16.27   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 于春红; 审校 王洋)

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