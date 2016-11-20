重温稿-中国新股：证监会核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超64亿元

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
路透北京11月18日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过64亿元人民币。
上述新股中，上交所7家，包括亚振家具股份有限公司、江苏武进不锈股份有限公司、无锡信捷电气股份有限公司、浙江仙通橡塑股份有限公司、青岛汇金通电力设备股份有限公司、百合花集团股份有限公司、贵州永吉印务股份有限公司。
深交所中小板3家，包括深圳市名雕装饰股份有限公司、北京星网宇达科技股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司；创业板4家，包括上海会畅通讯股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、安徽开润股份有限公司。
证监会并称，本次将有深圳市名雕装饰股份有限公司、北京星网宇达科技股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、深圳市容大感光科技股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、安徽开润股份有限公司等6家公司直接定价发行。
上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选