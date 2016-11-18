马来西亚期市：棕榈油期货三日来首次下滑，追随竞争性油品的跌势

路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，为三日来首次下跌，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的竞争性油品跌势。

对于印尼产出增加的预测，也打压市场。印尼是全球最大的棕榈油产出国。

马来西亚指标2月棕榈油期货 收跌0.2%，报每吨2,869马币(649.98美元)。本周累计下滑3.5%，上周则上涨8.7%。

成交量为39,182口，低于2015年平均的44,600口。

一位来自吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了竞争性油品的跌势。

另一位交易员则表示，市场下滑是因为有关印尼产出增加的预测和马来西亚“出口低迷”。

路透对三家行业协会和一家棕榈油行业研究公司的调查显示，10月印尼毛棕榈油产出可能连续第六个月增加，增长5.6%至306万吨。

船货验证机构的数据则显示，11月上半月马来西亚棕榈油出口环比下降17-19%。

CBOT-12月豆油合约 下跌0.2%，中国大商所1月豆油合约 也下跌0.2%。

大商所1月棕榈油合约 亦为下跌0.2%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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