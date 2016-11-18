马来西亚期市：棕榈油期货三日来首次下滑，追随竞争性油品的跌势

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，为三日来首次下跌，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的竞争性油品跌势。
对于印尼产出增加的预测，也打压市场。印尼是全球最大的棕榈油产出国。
马来西亚指标2月棕榈油期货 收跌0.2%，报每吨2,869马币(649.98美元)。本周累计下滑3.5%，上周则上涨8.7%。
成交量为39,182口，低于2015年平均的44,600口。
一位来自吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了竞争性油品的跌势。
另一位交易员则表示，市场下滑是因为有关印尼产出增加的预测和马来西亚“出口低迷”。
路透对三家行业协会和一家棕榈油行业研究公司的调查显示，10月印尼毛棕榈油产出可能连续第六个月增加，增长5.6%至306万吨。
船货验证机构的数据则显示，11月上半月马来西亚棕榈油出口环比下降17-19%。
CBOT-12月豆油合约 下跌0.2%，中国大商所1月豆油合约 也下跌0.2%。
大商所1月棕榈油合约 亦为下跌0.2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 于春红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583