国际油市：亚洲柴油持坚，因永顺油品持续买入

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡11月18日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油周五持坚，交易商指因永顺油品(Winson Oil)持续买入。
路透根据对贸易数据的计算，永顺油品迄今已买入405万桶12月从新加坡装船的柴油，750万桶11月船货，以及237.5万桶10月船货。
为了应对冬季取暖，中国解除了围绕煤炭生产的一些限制措施，由此其柴油需求可能增长。
交易商表示，煤矿机械会使用柴油。
交易商称，中国还出现航煤的现货需求，中国航油寻求一艘12月航煤船货。
交易商称，台塑石化已敲定定期合同，将以较新加坡报价持平的水准出售航煤和含硫500ppm柴油，并以每桶升水0.55美元出售10ppm柴油。
其中一位交易商称，台塑石化亦在磋商以每桶升水0.30美元出售50ppm柴油。
吉坤日矿日石能源称，将于周五重启日本东部鹿岛市炼厂的三号重整装置，近一个月前那里发生了火灾。
但公司一位发言人称，一座凝析油分离塔自10月18日以来已关闭，尚无重启计划。
新加坡市场达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。
P66向永顺油品售出15万桶500ppm柴油，船期为12月3至7日，价格为较12月2至8日新加坡报价每桶升水0.40美元。
道达尔向永顺油品售出15万桶500ppm柴油，船期为12月3至7日，价格为较12月2至8日新加坡报价每桶升水0.40美元。
兴隆从托克(Trafigura)买入15万桶500ppm柴油，船期为12月14至18日，价格为较12月12至16日新加坡报价每桶升水0.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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