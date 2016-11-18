国际油市：亚洲汽油裂解价差走阔，因市场需求旺盛

路透新加坡11月18日 - 亚洲汽油裂解价差周五触及两周高位每桶9.63美元，石脑油则触及五日高点每吨82.83美元，因市场需求强劲，而且即将到来的欧洲船货较少。

交易商称，中国联合石化在短暂中断后，已恢复对石脑油现货船货的招标，经过数次努力后，可能已买入一艘12月船货，但不能立即获得证实。

五年多前中国成为石脑油的净进口国，去年12月进口量触及近95.4万吨的高位。

今年9月中国进口量降至不到45万吨，目前市场关注其现货需求量。

与此同时，运往亚洲的欧洲船货持于较低水准，这使供应较为紧张。

11月欧洲和俄罗斯炼厂关闭进行维护的较多，关闭产能达每日100万桶。

新加坡市场达成三笔交易，其中两笔是石脑油，一笔是汽油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻