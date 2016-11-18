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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 22:53 BJT

美国热股：MARVELL TECHNOLOGY季度获利好于预期并回购股票，劲升9%

路透11月18日 - 芯片制造商MARVELL TECHNOLOGY 公布的季度获利好于预期，该公司宣布将回购10亿美元股票。

MARVELL TECHNOLOGY周四收报13.36美元，周五盘初上涨9.2%，报14.58美元。(完)

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