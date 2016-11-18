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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 22:43 BJT

美国热股：GAP将关闭比之前预估的更多的门店，盘初急跌10%

路透11月18日 - 连锁服装零售商GAP 称将关闭比之前预估的更多的门店，预计在关键的节日购物季客流量将进一步下降。

GAP周四收报30.71美元，周五盘初急跌10%，报27.64美元。(完) 　　

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