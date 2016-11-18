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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 22:49 BJT

美国热股：特斯拉CEO赢得董事会对收购SolarCity的批准，后者股价上涨

路透11月18日 - 特斯拉 创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周四赢得董事会对收购太阳能公司SolarCity 的批准。马斯克也是SolarCity最大的股东。

特斯拉周四收报188.66美元，周五盘初基本持平在188.64美元。

SOLARCITY周四收报20.4美元，周五盘初上涨1.72%，报20.75美元。(完) 　　

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