国际油市：亚洲指标180-cst燃料油走坚，高黏度船货供给充足

路透新加坡11月18日 - 亚洲指标180-cst燃料油周五走坚，行业消息人士称，此前一波高黏度燃料油抵达新加坡，引发了对于沥青稀释油可获得性的担忧。

“有许多高黏度燃料油，需要调和，”一位在新加坡的交易员表示，并称包括180-cst燃料油在内的沥青稀释油的供给相对短缺。

12月黏度差 周五上涨0.50美元至每吨8.50美元。近月黏度差上次处在高位是在11月1日，当时对于沥青稀释油供给短缺的担忧笼罩市场，令该价差触及15个月高位。

180-cst燃料油逆价差周五也走阔，12月/11月跨月价差上涨0.75美元至每吨较新加坡报价高3.75美元。上次近月跨月价差处在高位还是因为2015年6月所谓的多头操作。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，11月17日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存飙升84%，或53.7万吨，至总计117.4万吨，为六个月来最高。

该公司的Patrick Kulsen表示，上周库存的增加更多是因为物流技术性的原因。

周四的数据显示，新加坡11月16日当周陆上燃料油库存跳升15%，或47.5万吨至六周高位。

新加坡现货市场上有一笔现货交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻