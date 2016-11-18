国际油市：亚洲指标180-cst燃料油走坚，高黏度船货供给充足

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡11月18日 - 亚洲指标180-cst燃料油周五走坚，行业消息人士称，此前一波高黏度燃料油抵达新加坡，引发了对于沥青稀释油可获得性的担忧。
“有许多高黏度燃料油，需要调和，”一位在新加坡的交易员表示，并称包括180-cst燃料油在内的沥青稀释油的供给相对短缺。
12月黏度差 周五上涨0.50美元至每吨8.50美元。近月黏度差上次处在高位是在11月1日，当时对于沥青稀释油供给短缺的担忧笼罩市场，令该价差触及15个月高位。
180-cst燃料油逆价差周五也走阔，12月/11月跨月价差上涨0.75美元至每吨较新加坡报价高3.75美元。上次近月跨月价差处在高位还是因为2015年6月所谓的多头操作。
荷兰咨询公司PJK International的数据显示，11月17日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存飙升84%，或53.7万吨，至总计117.4万吨，为六个月来最高。
该公司的Patrick Kulsen表示，上周库存的增加更多是因为物流技术性的原因。
周四的数据显示，新加坡11月16日当周陆上燃料油库存跳升15%，或47.5万吨至六周高位。
新加坡现货市场上有一笔现货交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583