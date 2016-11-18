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亚洲 | 2016年 11月 19日 星期六 04:28 BJT

标题新闻：美贸易代表弗罗曼称签订TPP国家在APEC峰会称若TPP无进展，他们或聚焦中国牵头的RCEP

跨太平洋伙伴关系协定(TPP)；区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)；亚太经合组织(APEC)

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