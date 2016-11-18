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市场报道 | 2016年 11月 19日 星期六 05:28 BJT

美股盘后：FACEBOOK称董事会授权回购高达60亿美元股票，股价上涨1.3%

路透11月18日 - FACEBOOK 周五在美股盘后交易股价上扬1.3%，此前董事会授权回购高达60亿美元股票。(完)

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