《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月18日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.39 -0.68 -0.72 2400997 京东 26.45 -0.30 -1.12 5658152 新浪 68.20 +0.35 +0.52 915197 搜狐 34.84 -0.20 -0.57 131544 网易 230.81 -6.02 -2.54 761159 百度 164.38 -1.83 -1.10 1506655 台湾 台湾积体电路 29.47 +0.00 +0.00 1002327 联电 1.86 +0.06 +3.33 468297 日月光 5.31 -0.01 -0.19 84741 硅品精密 7.20 -0.05 -0.69 76709 和信超媒体 2.53 +0.00 +0.00 27690 友达 3.56 -0.07 -1.93 121843 中华电信 32.75 -0.30 -0.91 106890 台湾国际航电 51.71 -0.30 -0.58 619096 香港 中国移动 54.29 -0.10 -0.18 164253 中国联通 11.58 +0.40 +3.58 112640 中国电信 47.31 +0.21 +0.45 8126 中芯国际 6.81 +0.27 +4.13 41975 电讯盈科 5.61 -0.01 -0.18 1030 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 王兴亚；审校 李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。