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亚洲 | 2016年 11月 20日 星期日 09:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.39    -0.68    -0.72   2400997
    京东                26.45    -0.30    -1.12   5658152
    新浪              68.20    +0.35    +0.52    915197
    搜狐              34.84    -0.20    -0.57    131544
    网易             230.81    -6.02    -2.54    761159
    百度             164.38    -1.83    -1.10   1506655
    
    台湾
    台湾积体电路       29.47    +0.00    +0.00   1002327
    联电                1.86    +0.06    +3.33    468297
    日月光              5.31    -0.01    -0.19     84741
    硅品精密           7.20    -0.05    -0.69     76709
    和信超媒体         2.53    +0.00    +0.00     27690
    友达                3.56    -0.07    -1.93    121843
    中华电信           32.75    -0.30    -0.91    106890
    台湾国际航电      51.71    -0.30    -0.58    619096
    
    香港
    中国移动           54.29    -0.10    -0.18    164253
    中国联通           11.58    +0.40    +3.58    112640
    中国电信           47.31    +0.21    +0.45      8126
    中芯国际            6.81    +0.27    +4.13     41975
    电讯盈科         5.61    -0.01    -0.18      1030
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 王兴亚；审校 李爽)

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